Antwort aus Berlin auf Resolution : Sicherer Hafen Saarbrücken für Bootsflüchtlinge – Bund winkt ab

Saarbrücken Nachdem sich die Stadt bereiterklärt hat, über das Mittelmeer geflüchtete Menschen aufzunehmen, spielt das Bundesinnenministerium den Ball an die Saarlandregierung zurück.

Der Wille der überwiegenden Mehrheit im Saarbrücker Stadtrat war mehr als deutlich: Um das Leid der Menschen zu lindern, die über das Mittelmeer unter lebensgefährlichen Bedingungen nach Europa flüchten, wollte die Landeshauptstadt Betroffene aufnehmen. In einer Resolution erklärte sich der Rat am 3. Juli zum sicheren Hafen.Damit wollten die Politiker – außer die AfD – eine Verantwortung für von Krieg, Verfolgung und Hunger gezeichnete Flüchtlinge übernehmen. 60 in Seenot geratene Menschen bot Saarbrücken die Aufnahme an. Das sollte unbürokratisch über die Bühne gehen. Mit der Abstimmung im Rat unterstützte dieser den Vorstoß von Bürgermeister Ralf Latz (SPD).