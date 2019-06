Angebot an Horst Seehofer : Saarbrücken will Bootsflüchtlinge

Saarbrücken 60 Bootsflüchtlinge könnten bald nach Saarbrücken kommen. Bürgermeister Ralf Latz (SPD) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem Brief die sofortige Aufnahme von Flüchtlingen angeboten, die Italien an der Einreise hindert.

