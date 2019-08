Ausstellung : Junge Fotografen stellen im Künstlerhaus aus

Saarbrücken Die Fotografien der diesjährigen Preisträger des grenzüberschreitenden Fotografie-Stipendiums der Großregion, Sylvie Felgueiras, Florian Glaubitz und Thilo Seidel, sind ab dem 29. August im Saarländischen Künstlerhaus zu sehen.

Vernissage zur Ausstellung „Regards sans limites – Blicke ohne Grenzen“ ist am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr. Den diesjährigen Preisträgern ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit den Kuratoren Eric Didym und Ingeborg Knigge, eine Ausstellung zusammenzustellen, die die unterschiedlichen Positionen und Blicke der einzelnen Künstler aufzeigt sowie einen Einblick in die junge zeitgenössische Fotografie gibt. Das Stipendium für junge Fotografinnen und Fotografen der Großregion wurde zum vierten Mal vergeben. Es richtet sich an Fotokünstler, die zwischen 25 und 40 Jahren alt sind und in der Großregion leben und arbeiten.