Saarbrücker Schauspieler : Von Saarbrücken ans Maxim-Gorki-Theater

Saarbrücken/Berlin Mehmet Yilmaz hat seine Ausbildung zum Schauspieler in Saarbrücken erhalten. Von da aus hat er seine Karriere gestartet.

Erste Erfolge feierte der in Lauffen am Neckar als Sohn türkischer Eltern geborene Yilmaz, der von 1993 bis 1997 die Saarbrücker Schauspielschule absolvierte, schon mit 14 Jahren. Noch vor dem Abi ergibt sich der erste Kinofilm. Ein Freund gab den entscheidenden Tipp: Übers Radio wurden Statisten gesucht für Roland Emmerichs Film „Moon 44“, den letzten, den Emmerich in der schwäbischen Heimat drehte. Yilmaz ging zum Casting – und fand sich dann zu seiner Überraschung in dem Science-Fiction-Knaller in einer richtigen Rolle wieder neben Stars wie Malcolm McDowell und Michael Paré. Nach dieser „spannenden“ Erfahrung war die Suche nach einem Platz an einer Schauspielschule äußerst langwierig. 1993 klappte es in Saarbrücken.