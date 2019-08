Breite 63 : Breite 63 präsentiert in Malstatt ein buntes Kulturprogramm

Die Conexion Cubana will mit Rhythmen begeistern. Foto: Conexion Cubana

Saarbrücken Die Sommerferien sind zu Ende, und die Saarländerinnen und Saarländer kehren nach Hause zurück. Für das Kulturzentrum Breite 63 in Saarbrücken-Malstatt heißt das: Willlkommen-bienvenue im Kulturherbst 2019, wieder mit einem prall gefüllten Mehrspartenproramm, mit dem die Kulturbühne an die interessierte Öffentlichkeit geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Bogen ist weit gespannt: Er reicht von Folk- und Weltmusik über Blues, Jazz, Seniorenkultur, Theater und Ausstellungen bis zu Angeboten der Stadtteilkultur sowie bis zu Fitness- und Kreativkursen. Im Mittelpunkt des Programmes für den Kulturherbst stehen die drei Festivals: das Celtic Strings Festivals 2019 präsentiert ein vielseitiges interkeltisches Konzerterlebnis mit bekannten Vertreterinnen und Vertretern des Celtic Folk: Soig Siberil, der Magier der keltischen Gitarre und einer der drei bretonischen Star-Gitarristen, gibt sich am 25. September die Ehre, gefolgt am 11. Oktober von Sioban Miller, einer der aufregendsten jungen Stimmen Schottlands mit ihrer vierköpfigen Begleitband. Am 6. November schließlich gibt es ein Wiedersehen mit dem bekannten irischen Sänger Kieran Goss, der mit der Sängerin Annie Kinsella zu hören sein wird.

Das Blues- & Rootsfestivals geht in einen neuen zweijährigen Zyklus, der unter dem Namen „Under The Rainbow“ die Windrose mit ihren vier Himmelsrichtungen in diesem und im nächsten Jahr musikalisch erleben lässt. Beim diesjährigen Festival am 8. und 9. November präsentieren sich zwei Bands von den beiden Enden der europäischen West-Ost Achse: Ialma, ein weibliches Gesangsquartett aus dem nordwestspanischen Galicien mit Begleitmusikern treffen mit ihren Gesangssätzen auf die Violons Barbares. Dieses Trio verspricht ein Gesangserlebnis mit archaischem Gesang und percussiver Musik aus der Mongolei. Auch außerhalb der Festivals ist die Weltmusik in der Breite 63 sehr präsent. Unter anderem gibt es wieder Musik aus Kuba. Die Band Conexion Cubana heizt mit tanzbaren Rhythmen dem Publikum ein. Special Guest ist in dieser Spielzeit die Akkordeonistin Cathrin Pfeifer mit Ihrer Band Trezoulé. Die Tastenvirtuosin ist im Saarland bereits durch einen Soloauftritt bekannt.