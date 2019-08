Kultur-Termine im Regionalverband : Burbach Ausstellung mit Bildern von Sabrina Sperl (red) Die Ausstellung „Private Collection“ („Private Sammlung“) mit Gemälden der Künstlerin Sabrina Sperl wird vom 3. bis zum 24. Mai im Kulturcafé des Kulturvereins Burbach gezeigt (Burbacher Straße 20 in Saarbrücken-Burbach). Die Vernissage ist am Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, die Eröffnung übernimmt Reinhard Klimmt. Die Ausstellung zeigt „eine Sammlung von Arbeiten, klein und feinsinnig, changierend zwischen Realität und Illusion“, so die Ankündigung. Sabrina Sperl Freie Kunst studiert und zuvor eine Ausbildung als Glasmalerin und Glasschleiferin abgeschlossen. www.kulturverein-burbach.de