Hochwasser-Folgen : Treibholz stoppt Saar-Schifffahrt

Durch das Hochwasser lagen mehrere Bäume in den vergangenen Tagen an der Alten Brücke in Saarbrücken quer, weiteres Treibholz sammelte sich an und machte eine Durchfahrt mit Booten und Schiffen inzwischen unmöglich. Das Wasser- und Schiffahrtsamt hat am Mittwoch (18.12.2019) begonnen, das Holz mit Baggern auf zwei Schubschiffen wegzuräumen. Viele Passanten beobachteten die Schwerstarbeit. Die Bäume kommen aus den Uferbereichen von Saar und Blies. Ein kompletter Baum war zu breit für die Bögen der Brücke und blieb hängen. Er musste mit der Kettensäge zerlegt werden, bevor man ihn überhaupt auf ein Schiff heben konnte. bub Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel