Kampf den Naturgewalten : Saarbrücken will Regenfluten bändigen

Am Ende der Hahnenklamm in Bübingen soll das Regenwasser durch eine sogenannte „Brücke“ dorthin gelenkt werden, wo es keine Schäden wie 2018 mehr anrichten kann. . Foto: Hahnenklamm Bübingen

Brebach Bei einem Info-Abend in Brebach erläuterte die Stadtverwaltung, was sie tut, um zu verhindern dass ein Unwetter wie das vom Juni 2018 noch einmal dieselben Schäden anrichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Keller liefen voll Wasser und Schlamm, Wohnungen wurden zerstört – und nahe Fechingen wurde der Mutterboden eines ganzen Kartoffelackers einfach weggespült. Das alles geschah während des Jahrhundert-Unwetters in der Nacht zum 1. Juli 2018. Und einige Schäden, die auf dieses Unwetter zurückgehen, sind an der Oberen Saar heute immer noch sichtbar.

Doch nicht nur der materielle Schaden drückt aufs Gemüt. So bald die Menschen Unwetterwarnungen in den Nachrichten hören, wenn es draußen donnert und länger stark regnet, kommt die Angst zurück.

„Es bleibt nicht bei der Angst. Seit dem Unwetter vor mehr als einem Jahr ist uns der Keller bei Starkregen noch drei weitere Male vollgelaufen. In den vorangegangenen 17 Jahren ist das einmal passiert und jetzt schon viermal in weniger als zwei Jahren“, berichtete eine Frau aus Bübingen am vergangenen Montag bei einer Starkregen-Versammlung im Brebacher Rathaus.

Die Stadt Saarbrücken hatte zu der Veranstaltung eingeladen, um ihre Bürger auf den neuesten Stand zu bringen. Etwa 70 Zuhörer kamen und durften zunächst von ihren Erfahrungen und Einschätzungen berichten.

„Bei uns in Bübingen läuft bei jedem stärkeren Regen der Kanal in der Straße über. Der Kanal ist einfach zu klein. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Häuser gebaut, das schafft der Kanal nicht“, sagte eine Bübingerin.

Die Stadt sicherte zu, den Kanal punktuell zu verbreitern. Ein durchgehend breiterer Kanal auf dem Bübinger Berg sei aber nicht möglich, da es dadurch zu fatalen Folgen im Bübinger Tal kommen könnte.

Ein Mann aus Fechingen beschwerte sich über ständig verstopfte und zugeschlammte Abflüsse, die kein Wasser mehr abführen können. Das hatte beim Jahrhundert-Unwetter zur Folge, dass das komplette Fechinger Kombibad überschwemmt wurde, was einen Millionenschaden verursachte.

„Wir haben die Verrohrung unter dem Bad hindurch bereits gesäubert und werden nun eine Mauer entlang des Zaunes außerhalb des Bades bauen, damit das Wasser bei einem weiteren Starkregen in die richtige Richtungen gelenkt werden kann“, berichtete Carmen Dams von der Stadt Saarbrücken.

Etwa 200 000 Euro sollen die Maßnahmen am Fechinger Bad kosten. In Bübingen wird es noch teurer. Dort soll am Ende der Hahnenklamm eine sogenannte „Brücke“ das Wasser über die Straße leiten. Diese Art „Brücke“ – so erläuterte die Stadtverwaltung – wird von den Verkehrsteilnehmern nicht wahrgenommen und dient nur dazu, das Wasser zu leiten. 600 000 Euro soll diese „Brücke“ über die Landstraße am Ortseingang von Bübingen kosten.

Insgesamt gibt die Stadt mehr als eine Million Euro für Maßnahmen aus, mit denen zumindest ein sogenanntes zehnjähriges Starkregenereignis in den Griff zu kriegen sei. Einige dieser Maßnahmen wurden schon umgesetzt, andere brauchen noch Jahre, da das Geld nicht da ist.

Entlang des Zaunes ums Kombibad soll für 200 000 Euro eine Mauer entstehen, die künftig Regenwasserfluten von Bad wegleitet. . Foto: Heiko Lehmann

Rund 70 Saarbrückerinnen und Saarbrücker ließen sich im Brebacher Rathaus informieren. . Foto: Heiko Lehmann