Interview : Aino Laos spielt „Alice und das Biest“

Saarbrücken Das Musical feiert Weihnachten in Saarbrücken Uraufführung. Ein Gespräch über die Kunst der leichten Muse.

„Alice und das Biest“ nennt sich ein Musical, das verschiedene fantastische Stoffe verarbeitet und zwischen Weihnachten und Neujahr im neuen Veranstaltungsort Saarrondo im Quartier Eurobahnhof aufgeführt wird. Das Stück wurde von Aino Laos geschrieben, in Saarbrücken unter anderem durch die Nimsgern-Musicals am Staatstheater bestens bekannt. Regie führt ihr Lebensgefährte, der österreichische Musical-Profi Elmar Ottenthal. Die Rolle der Alice spielt und singt Viviana Milioti, Aino Laos übernimmt sämtliche weiteren Charaktere. Ein Gespräch mit Elmar Ottenthal.

Wie würden Sie das Musical in zwei, drei Sätzen beschreiben?

„Alice und das Biest“ wird am 26. Dezember, 18 Uhr, im Saarondo, dem neuen Haus der Tanzschule Bootz Ohlmann auf dem Eurobahnhof-Gelände (Rodenhof, hinter dem Hauptbahnhof) uraufgeführt. Bis zum 29. Dezember wird es täglich um 18 Uhr gespielt, für den 29. Dezember gibt es keine Karten mehr. Infos und Tickets unter www.alice-und-das-biest.de

Elmar Ottenthal: Das ist eine Geschichte vom Erwachsen werden, davon, Verantwortung zu übernehmen. Mit fantasievollen künstlerischen Mitteln werden allgemein gültige moralische Aussagen erzählt. Motive von bekannten Geschichten werden eingebaut: Zum Beispiel von Alice im Wunderland, Die Schöne und das Biest, Schneewittchen oder Rotkäppchen. Die Kernaussage ist: Du siehst, was dein Herz dir zeigt.

Elmar Ottenthal: So ähnlich (lacht).

Große Produktion, viel Aufwand, wenige Termine, an denen das Musical aufgeführt wird – haben Sie vor, „Alice und das Biest“ fortzusetzen?

Das Saarrondo ist bisher noch nicht so bekannt als Auftrittsort.

Elmar Ottenthal: Ich bin im Poprat und die Saarrondo-Leute auch. Wir saßen nebeneinander, als ich erzählt habe, was ich vorhabe. Der Ramon Gechnizdjani hat gesagt, schau dir doch mal den Raum bei uns an! Das hab ich im September gemacht und gesagt, das probieren wir mal. Da hat also das Netzwerk des Poprats geholfen. Dadurch habe ich sowieso viele Kontakte bekommen.