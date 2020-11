Kultur auf jeden Fall : Die Baker Street im Hirsch macht Kultur auch online

Der große Theatersaal im Hirsch in St. Arnual. Wenigstens zwei Veranstaltungen werden hier im Dezember stattfinden. Sie werden notfalls von hier aus per Stream zu den Zuschauern gebracht. Foto: Agentur Erlebnisraum

Saarbrücken Das Dezember-Programm soll in jedem Fall laufen. Auf Unterstützer-Suche ist man nun auch bei Patreon.

Es ist eines der schönsten Theater der Stadt, und es steht leer wie alle anderen auch. Trotzdem will das Team vom Eventhaus „Zum Hirsch“ in St. Arnual auch im Dezember ein bisschen Kultur anbieten. Wenn, wie befürchtet, die Corona-Beschränkungen weiter bestehen, soll es wenigstens Live-Streams davon geben, exklusiv für Ticketinhaber.

Um einen weiteren Weg zu beschreiten, das Überleben des „Hirsch“ und des Programms, das unterm dem Label „Baker Street im Hirsch“ läuft, zu sichern in dieser widrigen Zeit, ist die Baker Street nun auf der Sponsoring-Plattform Patreon zu finden. „So gibt es für Fans und Freunde der Baker Street eine neue Möglichkeit, uns in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, und wenn der ganze Zirkus rum ist, an unserer Seite zu bleiben und uns damit helfen, in Zukunft noch mehr verrückte Ideen und Konzepte umzusetzen“, schreibt das „Hirsch“-Team in einer Pressemitteilung. (www.patreon.com/bakerstreetsb).

Zwei Kultur-Veranstaltungen sollen nun im Dezember in jedem Fall stattfinden - und sei es online. Das eine ist das Literarische Kabarett „Nackenbeißer“, es serviert am Nikolaustag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, „erotische Kuriositäten der Welt- und Trivialliteratur“. Geplant ist die Eventlesung im Festsaal des Hirsch in Saarbrücken und im Livestream, sie findet also auf jeden Fall statt, so die Veranstalter.

Ebenfalls in jedem Fall stattfinden soll am 18. Dezember, 20 Uhr, das Weihnachtskonzert mit dem „Trio Prahl“. Jazz Manouche kurz vor Heilig Abend mit den virtuosen Brüdern Hassli. Sie spielen bekannte Weihnachtssongs in ihrer eigenen Interpretation, lassen alte Klassiker von Django Reinhardt wiederaufleben, sind aber gleichermaßen in der französischen wie der internationalen Spielart des Manouche zu Hause. Geplant ist auch dieses Konzert im Festsaal des Hirsch und im Livestream, es findet also auf jeden Fall statt.