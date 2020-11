Graffiti-Skandal : Kunstbanausen am Werk? Graffiti vernichtet

Saarbrücken Die Stadt Saarbrücken hat die Freigabe für die legalen Graffiti-Wände unter der Wilhelm-Heinrich-Brücke zurückgezogen und die Kunstwerke überstrichen. Politik und Künstler reagieren verstimmt.

Alexander Karle ist sauer. Der Saarbrücker Künstler war einigermaßen überrascht, als er in der letzten Woche unter der Wilhelm-Heinrich-Brücke spazierte und entdeckte, dass dort legale Graffiti-Flächen mit grauer Farbe übermalt worden waren. Er selbst hatte erst im Sommer am linken Saarufer im Rahmen des Wettbewerbes „Graffiti für Europa“ des Ortverbandes Mitte von Bündnis´90/Die Grünen zwei Säulen gestaltet und den Wettbewerb damit gewonnen.

Am rechten Ufer hatte der bedeutende Street-Art-Künstler Cone The Weird gemeinsam mit Axiom die lange Widerlagerwand der Brücke zwischen Berliner Promenade und Staden mit einem Bild gestaltet und weitere Künstler die Säulen, welche die Brücke tragen.

Stadtpressesprecher Thomas Blug erklärt: „Saarbrücken hatte Fördergelder für die Sanierung und Umgestaltung von Land und EU bekommen. Ein Lichtkonzept und ein heller Anstrich sollten für eine bessere Atmosphäre sorgen.“ Im Anhang zu den Förderrichtlinien war festgeschrieben worden, dass es eine helle Bemalung geben müsse, um Angsträume zu vermeiden und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in der dunklen Unterführung zu verbessern. Den Passus in den Richtlinien habe man übersehen. Als die Flächen im Jahr 2017 für legales Graffiti freigegeben wurden, habe man kreativen Raum schaffen und das illegale Graffiti eindämmen wollen, was unter der Brücke auch gut funktioniert habe, so Blug.