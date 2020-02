Amateurtheater im Regionalverband : Sie bringen fast ein ganzes Dorf auf die Beine

Auersmacher Nicht nur wegen der Passionsspiele ist die Junge Bühne Auersmacher eine der bekanntesten Amateurtheatergruppen.

Im Saarland gibt es eine ungemein vielfältige und aktive Amateurtheater-Landschaft. In fast jedem Ort gibt es Menschen, die mit Begeisterung auf der Bühne stehen. In einer Serie stellen wir einige dieser Ensembles aus dem Regionalverband vor. Und zwar alle, die beim Wettbewerb des Saarländischen Amateurtheaterpreises in die Endrunde kamen.

Wie sehr es der Verein versteht, in Auersmacher eine kulturelle Größe zu sein, sieht man auch daran, dass bis zu 30 Aktive bei den Produktionen mitarbeiten, darunter allein sechs Leute hinter der Bühne. Und dass viele Aufführungen sehr schnell nach Bekanntwerden der Termine ausverkauft sind. Wie zum Beispiel „E scheeni Bescherung“, die seit Jahren regelmäßig im Dezember dreimal gespielt wird. „Das ist das ‚Dinner for one‘ von Auersmacher“, sagt Christel Paschwitz lachend.

Wenn die Passionsspiele aufgeführt werden, kommen die Zuschauer aus ganz Süddeutschland, aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, aber auch aus dem Elsass und Lothringen. Und reisen auch mit Bussen an. Das Stück wird an den Wochenenden ab Anfang März zweimal am Tag gespielt, an Karfreitag sogar dreimal.