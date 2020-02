Fastnacht : Kesselflicker in Hochform

Altenkessel Mehr als 200 Gäste feierten bei der Kappensitzung der „Kesselflicker“ in Altenkessel.

„Die Kesselflicker“ aus Altenkessel widmen in diesem Jahr ihre Prunksitzungen dem 100. Geburtstag des Saarlandes – allerdings auf ihre ganz eigene Weise mit einem närrischen Saarhundert. Am vergangenen Samstag feierten mehr als 200 Gäste den Start des Sitzungskarnevals in der Jahnturnhalle. Für eine ausgelassene Stimmung sorgten dabei vor allem die Eigengewächse der Kesselflicker. Christoph Lesch präsentierte sich als „Fidelius“ gewohnt wortgewandt und erhielt für seine Wortspielereien mehrmals deutlichen Szenenapplaus. Mit Stimmungsliedern verabschiedete sich der Fidelius, aber nicht ohne die vom Publikum geforderte Zugabe zu geben.

An diesem Samstag startet um 20 Uhr die zweite Prunksitzung der Kesselflicker in der Jahnturnhalle. Am 22. Februar beginnt um 11.11 Uhr die Marktfaasend mit Sturm des Rathauses und am 23. Februar laden die Altenkesseler Narren ab 15.11 Uhr zum Kindermaskenball in die Jahnturnhalle ein.