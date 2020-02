ADFC : Bürgerinitiative will weniger Autos am Franzenbrunnen

Bürgerinitiative will weniger Autos am Franzenbrunnen

Eine Bürgerinitiative möchte Autos aus dem Saarbrücker Wohngebiet am Franzenbrunnen verbannen. Foto: Jan Messerschmidt

Saarbrücken Das Wohngebiet soll umweltfreundlicher werden. Parken sollen die Anwohner deshalb auf einem Quartierparkplatz außerhalb.

Eine gemeinsame Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), des Bundes für Umwelt und Natur (BUND), der Students for Future (SFF) und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) fordert weniger Autos am Franzenbrunnen in Saarbrücken. Die Autos der Anwohner sollen demnach aus dem eigentlichen Wohngebiet weitgehend verbannt und stattdessen auf einem nahe gelegenen Quartierparkplatz abgestellt werden. Nach dem Vorschlag wären lediglich unvermeidliche Fahrten – zum Beispiel für den Wochenendeinkauf, Krankenwagen, Müllabfuhr und Ähnliches – ins Wohngebiet möglich.