Konzerte : März-Konzerte in der Saargemünder Brasserie

Saargemünd In Saarbrücken gibt es seit drei Wochen die Musikkneipe Terminus Saarbrücken. Sie ist sozusagen eine Ausgründung der langjährigen Kulturbrasserie Terminus in Saargemünd.

Im März steht Folgendes an: Am Freitag, 6. März, 21 Uhr, gastiert die Gruppe „Extensions“ um den Vibraphonisten François Narboni. Die Musik des Ensembles mischt Jazz mit Rock und zeitgenössischer klassischer Musik. Am Freitag, 13. März, 21 Uhr, spielt die Band Klangkraft. Mit Einflüssen aus World, Klassik und Punk geben die Musiker dem Begriff „Jazz“ eine neue Dimension. Am Freitag, 20. März, 21 Uhr, tritt der Sänger Dimé T. auf. Am 27. März gastiert das Ensemble „Genna & Jesse“.