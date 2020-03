Konzert : Tango und deutsch gesungener Rock im Terminus SB

Saarbrücken Im neuen Saarbrücker Musikclub Terminus in der Bleichstraße 32 stehen am Wochenende zwei Konzerte an.



Am Freitag, 6. März, 20.30 Uhr, gibt es Tango mit Nacha Dario & Nicolas Perez. Direkt aus Buenos Aires bringen die beiden klassische Tangos der größten Komponisten und Poeten dieses Genres.

Nachas erstes Soloalbum „Tangos de mi boca“ – Tangos aus meinem Munde – wurde kürzlich von der Stadt Buenos Aires ausgezeichnet als „von kulturellem Interesse“.