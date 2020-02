Konzert : Jazz Manouche und Pink Elephant im Terminus SB

Saarbrücken Zwei Konzerte stehen am Wochenende im neu eröffneten Terminus Saarbrücken (Bleichstraße 32) an. Am Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr, gibt es Jazz Manouche mit dem Brady Winterstein Trio.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Zwei Gitarren und eine Orgel verbinden Brady und Hono Winterstein sowie Jean-Yves Jung und machen damit mitreißenden Gipsy-Swing.