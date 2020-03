Ausstellung : „Gemalte Lebensfreude“ im Krankenhaus

Bilder der Malerin Christine Radtke-Schramm zeigen die SHG-Kliniken in Völklingen in ihrem Foyer. „Gemalte Lebensfreude zeigen“, unter diesem Motto ist Christine Radtke-Schramm seit 2014 mit ihren Acryl-Bildern auf Tournee in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen.



Ausstellung bis 24. April.