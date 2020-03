Ausstellungsbesuch : Klänge zum Anfassen und Mitmachen

Der Klangkünstler Douglas Henderson inmitten seiner federleichten Klang-Objekte in der Saarbrücker Stadtgalerie. Am Freitag eröffnet hier seine Ausstellung „Bodies of Sound“. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Am Freitag eröffnet die Ausstellung von Douglas Henderson und Zimoun in der Stadtgalerie. Ein Gespräch vorab und erste Eindrücke.



Wenn am Freitagabend die Ausstellungen „Douglas Henderson – Bodies of Sound“ und „Zimoun“ in der Saarbrücker Stadtgalerie eröffnet werden, kann man einmal mehr in ein Reich von wundersamen und faszinierenden Klängen eintauchen. „Wir hatten ja schon häufiger Klangkunst-Ausstellungen. Bei diesen hier ist wichtig, dass sie analog funktionieren, dass die Künstler beide Bildhauer sind und ihre Werke aus unterschiedlichen Materialien in Bewegung versetzen, was die Klänge auslöst“, erklärt Andrea Jahn, Leiterin der Stadtgalerie und promovierte Kunsthistorikerin. Die Ausstellung ist bei unserem Besuch fast fertig, nur vereinzelt wird noch an Drähten, Kabeln und Einstellungen gearbeitet.

Die unterschiedlichen Werke der beiden Künstler werden die Besucher gut auseinanderhalten können. Denn der Schweizer Künstler Zimoun arbeitet ausschließlich mit Pappkartons, die er zu Hunderten gestapelt und zu Wänden aufgebaut hat und in Schwingungen versetzt. So macht er sie zu seinen Klangkörpern. „Man sieht, was man hört“ ist seine Divise.

Info Klangkunst in der Stadtgalerie Die Ausstellung „Douglas Henderson – Bodies of Sound“ und „Zimoun“ ist bis 7. Juni in der Stadtgalerie am St. Johanner Markt zu sehen. Die Eröffnung ist am Freitag, 6. März, 19 Uhr. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage, 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Kontakt: (0681) 905 18 42. www.stadtgalerie.de

Douglas Henderson dagegen zeigt verspieltere und auch humorvolle Objekte. Er stammt aus den USA, lebt aber seit 2007 in Berlin, dem weltweiten Zentrum der Klangkunst. „Dort bleibe ich auch“, sagt er lachend. Der Künstler hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Denn zunächst studierte er ein Jahr Kunst, aber „ich war ein schlechter Maler“, wie er augenzwinkernd von sich selbst sagt.

Daher widmete er sich stattdessen während 15 Jahren der E-Gitarre, studierte und promovierte sogar 1991 in Princeton, New York. „Über die Musik kam ich dann zuerst zum modernen Tanz. Ich habe viel mit Tänzern gearbeitet, dabei viel experimentiert und choreographiert. Und so kam ich auch zur Klangkunst“, erzählt er in gutem Deutsch. „Ich ersetzte die Tänzer einfach durch selbstgebaute Skulpturen.“

Und dann betont er, dass bei seinen Werken die Klangkompositionen alle von ihm stammen, dass er die Klänge, die zu hören sind, selbst erzeugt und anschließend zusammenstellt. Aber auch die Objekte sind von ihm, die er in den unterschiedlichen Räumen der Stadtgalerie zu Installationen zusammenbaut.

Und letztendlich ist auch der Betrachter wichtig. „Denn er kann in manche Werke eingreifen, mitmachen“. Manchmal ist das nur ein Schattenwurf an der Wand, aber gleich im ersten Raum, ist es der Besucher selbst, der die Klanginstallation auslöst. Und da hat sich Douglas Henderson was ganz Besonderes einfallen lassen. Denn er hat 230, bis zu 13 Meter lange Saiten auf dem Boden gespannt und mit Tonabnehmern versehen, die an Lautsprecherboxen angeschlossen sind. So sind es die Schritte des Besuchers, der vorsichtig über die Saiten schreitet, die die Klänge auslösen. „Die Klänge haben einen Nachhall“, macht er aufmerksam, „das ist wie unsere Vergangenheit“.

Aber nicht nur die Klänge liegen dem Künstler am Herzen. Denn in dem Werk „Sommer of Love“ bringt er 18 bunte, große und trotzdem filigrane Objekte zum Klingen – und zum Drehen. Die Objekte, eine optische Mischung aus Trichterblüten und Grammofontrichtern, sind federleicht, drehen sich mittels der Schwingungen der unter ihnen installierten Lautsprecher um sich selbst.

Zu hören ist ein satirisches Liebesgedicht an die Atombombe aus den 1960er Jahren, allerdings verzerrt. „Das Gedicht ist auf Englisch. Aber das können auch wir nicht verstehen“, erklärt er. Wichtiger sei ihm der Kontrast zu der poetischen und spielerischen Optik des Werks.