Gottesdienst für Demenzkranke und ihre Familien

Gedanken und Hilfestellungen in der Begleitung von Demenz“. Los geht es am Sonntag, 9. September, mit einem Gottesdienst besonders für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Er findet um 10 Uhr in der Evangelischen Matthäuskirche am Noldplatz in Burbach statt. Am Mittwoch, 19. September, sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Angehörige von 18 bis 20 Uhr zu einer Schulung „Demenz-Partner und Demenz-Partnerin werden“ in das Lutherhaus in Burbach eingeladen. Andreas Sauder, Leiter der Landesfachstelle Demenz, wird Informationen zur Erkrankung geben.

Die Veranstaltungsreihe schließt am Mittwoch, 14. November, um 18 Uhr mit einem Infoabend im Lutherhaus zum Thema „Halt finden, wenn alles zu entgleiten droht“.

Information und Anmeldung: Für den Gottesdienst ist keine Anmeldung erforderlich. Für die beiden anderen Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten: Evangelische Familienbildungsstätte Saarbrücken, Tel. (0681) 6 13 48, E-Mail fambild-sb@dwsaar.de oder im Evangelischen Gemeindeamt Saarbrücken-Burbach, Noldplatz 2, Tel. (0681) 7 74 84, E-Mail ev-kgmburbach@arcor.de.