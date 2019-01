Viel zu schnell ist ein Autofahrer über die Saarbrücker Stadtautobahn gerast. Statt der unterhalb der Bismarckbrücke erlaubten 80 Stundenkilometer war er mit 114 Sachen unterwegs, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Dienstag (8. Januar) berichtet. Demnach war der Verkehrssünder den Kollegen der Dudweiler Verkehrspolizei aufgefallen. Diese saßen am Montag in einem Zivilwagen und hatten eine Überwachungskamera auf die Fahrbahn gerichtet.

Technische Spürnase nicht erlaubt

Das war jedoch nicht das einzige Vergehen: Im Pkw des Rasers war ein Smartphone mit aktiver Blitzer-App installiert. Die sollte den Fahrer eigentlich vor Radarkontrollen warnen. Sein Pech zusätzlich: Diese Technik ist in Deutschland verboten, sagt der Behördensprecher.

Punkte und Bußgeld

So wird die ganze Angelegenheit für den 51-Jährigen richtig teuer. Ihm drohe ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei plus Bußgeld, weil er viel zu schnell unterwegs war. Damit nicht genug: Ein weiterer Punkt wird wohl fällig, weil er den Blitzerwarner an Bord hatte. Das macht zusätzlich 75 Euro.