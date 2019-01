später lesen Diskussion FDP: Diskussion über den Schutz vor Einbrechern Teilen

Twittern







(red) Um Einbrüche und die Sicherheit in Saarbrücken geht es bei einem Informationsabend und einer Diskussion des FDP-Ortsverbandes St. Johann/Nord. Schauplatz ist am Montag, 14. Januar, ab 18.30 Uhr der Pfarrsaal der Gemeinde Maria Königin, Kohlweg 44, in St. red