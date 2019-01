Doch bis dorthin pflastern Giraffen, Eichhörnchen und Kühlräume den Weg – sowie Softeis und Spaghetti.

Das Kellertheater zeigt das Stück am Freitag, 25. Januar, am Samstag, 26. Januar, am Freitag, 8. Februar, und am Samstag, 9. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Jahnturnhalle in Sulzbach.

Karten gibt es im Geschenkhaus Licht (Sulzbachtalstraße 61) und im Internet unter www.sulzbacher-kellertheater.de.