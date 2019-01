Ein festliches Konzert der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal mit Werken von Johann Sebastian Bach und George Friedrich Händel unter dem Titel „Musica Antiqua“ steht am 20. Januar in der Kirche St. Marien Hühnerfeld auf dem Programm. Mitwirkende sind Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie der Chor der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal. Der Eintritt ist frei. Das Konzert soll auch das Leben Bachs erfassen. „Nach den Pilger- und Lehrjahren seiner Jugend bekommt der achtzehnjährige Bach seine erste Anstellung. Der frisch gebackene Organist von Arnstadt kann nun seinen Ehrgeiz kaum zügeln, seine Musik brodelt und kocht vor Leidenschaft“, so die Ankündigung. „Der Chor der Musikschule unter der Leitung seines neuen Chorleiters Francesco Bernasconi und Mariola Jupé (Sopran) als Solistin werden die Eckpunkte des Schaffens Bachs zelebrieren“, heißt es weiter.

Mariola Jupé ist Solistin des Programms mit einer Auswahl von Arien von Georg Friedrich Händel aus den „Neun deutschen Arien“. Die Begleitung übernimmt ein Barockensemble bestehend aus Katrin Müller-Zerfaß und Velislava Taneva (Violinen), Wolfram Hertel (Cello), Rudi Schaaf (Kontrabass), Alina Dembiany (Viola), Elline Owen und Maximilian Rajczyk (Cembalo).