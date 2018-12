Man muss schon ziemlich genau auf die Wandgestaltung am Eckhaus von Försterstraße und Schumannstraße achten, wenn man sie sich anschauen will. Denn das Relief, das die Betonwand gestaltet, ist farblos, hebt sich nur dezent vom Grau des Betons ab. Die regelmäßige Gliederung der Wand durch die Betonplatten verfremdet das Relief zusätzlich. Außerdem erschweren Vegetation und die Höhe der benachbarten Häuser einen freien Blick auf das besondere Kunstwerk.

Die Außenwandgestaltung ist Teil des Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentrum 2 Saarbrücken (TGBBZ 2). Als der weit verzweigte Gebäudekomplex in den 1950er und 1960er Jahren gebaut wurde, wurden an verschiedenen Stellen Kunstwerke angebracht. Eines davon ist die Stahlprofilkonstruktion von Wolfram Huschens. Ein weiteres Wandobjekt an der Dudweilerstraße ist ein Mosaik von Helmut Collman, das mittlerweile mit einem Netz geschützt werden muss.

Die Wandgestaltung an der Ecke von Förster- und Schumannstraße stammt von Paul Schneider, einem der renommiertesten Bildhauer des Saarlandes. Paul Schneider, geboren 1927 in Saarbrücken, erhielt für seine Kunst diverse Preise, darunter den Kunstpreis der Stadt Saarbrücken, das Bundesverdienstkreuz am Bande sowie den Albert-Weisgerber-Preis für Bildende Kunst. Er erschuf viele Kunstwerke für den öffentlichen Raum, in den Jahren 1976 bis 1978 arbeitete er wesentlich an der Neugestaltung der Saarbrücker Fußgängerzone am St. Johanner Markt mit. Während seine späteren Steinskulpturen meist naturbelassen sind, der raue Stein nur wenig bearbeitet wird, hat Paul Schneider hier, am TGBBZ 2, ein stark vereinfachtes, aber gegenständliches Relief erschaffen.

Es ist in der abstrahierten Formensprache der 1950er Jahre gehalten. Dargestellt sind drei verfremdete Menschen, die mal stehend, mal sitzend, übereinander angeordnet sind. Sie symbolisieren verschiedene Berufe, sehr passend für eine Berufsschule. Dass die Körper jedoch mit Maschinenteilen kombiniert und geometrische Formen wie Dreiecke, Kreissegmente und Parabeln benutzt werden, erschwert das Erkennen der Figuren.

Das Wandbild symbolisiert, wie stark die Maschine in das Arbeitsleben des Menschen eingegriffen hat. Dabei ist das Relief aber äußerst reizvoll und abwechslungsreich gestaltet. Manche Teile des Kunstwerks sind flächig und erhaben, andere gehen in die Fassadengestaltung der Betonplatten über. Hier zeigt Paul Schneider, dass er neben seinen Motiven auch den Werkstoff zum Träger seines künstlerischen Ausdrucks gemacht hat.