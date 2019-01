Die Saarbrücker Initiative für Musik-Kunst, Ini-Art, startet mit einem zweitägigen Musikfestival ins neue Jahr. Die Veranstalter kündigen für ihr 13. Festival am Freitag und Samstag, 11. und 12. Januar, „hochkarätige heimische und internationale Klangkünstler“ an. Spielort ist das Theater im Viertel (TiV) am Landwehrplatz. Bei der Ankündigung wird nicht gekleckert, sondern geklotzt: Man wolle mit „experimentierfreudigen, halsbrecherisch gewagten, ungeheuer virtuosen Improvisationen und Kompositionen beglücken, schockieren, erleuchten, verwundern“. Zu hören gebe es zeitgenössische und Genregrenzen-überschreitende Kammermusik in Großbesetzung, spontane Dialoge zwischen Holz und Blech, ein Quartett mit doppeltem Bass und Sprech-Performance, untermalt von Gitarre und Schlagzeug.

Am ersten Tag treten auf: Das „In.Zeit“-Ensemble, das Hübsch/Schubert-Duo und Peter Ehwald Double Trouble. am zweiten Tag „Nike, wenn sie zögert…“, Gerry Hemingway & Vincent Glanzmann, sowie „Aua Aua“. Jedenfalls käme man auf seine Kosten, wenn man Lust auf neue Klänge habe.

Beginn im TiV ist jeweils um 20 Uhr. Eintritt an der Abendkasse: pro Festivaltag 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, für beide Tage 25, beziehungsweise 18 Euro.