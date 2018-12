Nach 6 ausverkauften Vorstellungen des Stücks „Dänische Delikatessen“ legt das Sulzbacher Kellertheater zu Jahresbeginn nach. Noch viermal lädt das Ensemble in die kleine Metzgerei im dänischen Örtchen Rødding ein, in der ein dunkles Geheimnis die beiden Inhaber in die Enge treibt. Ein böses Ende zwischen skurrilen Dialogen und widerspenstigen Charakteren scheint unausweichlich. Doch bis dorthin pflastern noch Giraffen, Eichhörnchen, Nashörner, Kühlräume und Knochenmühlen ihren Weg, sowie Softeis und Spaghetti. Wem das alles Dänisch vorkommt, der ist dort genau richtig wenn sich der Vorhang wieder hebt, um die Zuschauer in nordische Gefielde einzuladen.

Das Kellertheater zeigt das Stück am Freitag, 25. Januar, am Samstag, 26. Januar, am Freitag, 8. Februar, und am Samstag, 9. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Jahnturnhalle in Sulzbach. Karten gibt es im Geschenkhaus Licht, in der Sulzbachtalstraße 61, 66280 Sulzbach und im Internet auf der Seite www.sulzbacher-kellertheater.de