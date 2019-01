Kartenvorverkauf und Kartenvorbestellung (4,50 Euro, ermäßigt drei Euro) in der Tourist-Info im Saarbrücker Schloss, Tel. (06 81) 5 06 60 06 oder per E-Mail an touristinfo@rvsbr.de. Vorbestellte Karten müssen bis 14.30 Uhr an der Kasse abgeholt werden.