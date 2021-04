Saarbrücker Virus aus Stoff : Kuschel-Corona wandert ins Museum

Die Künstlerin Katharina Krenkel mit dem Stoff-Corona-Virus vor dem Eingang des Museums am Schlossplatz. Foto: Thomas Roessler/Historisches Museum Saar, Foto: Historisches Museum Saar, Thomas Roessler/Thomas Roessler

Was macht die Frau mit der Seemine vor dem Museum? Und warum verschickt das Museum dieses Bild? Ist das nicht gefährlich? Zunächst die Antwort auf die letzte Frage: Nein, das war nicht gefährlich, kein Grund zur Beunruhigung.

Bei dem Fototermin am Saabrücker Schlossplatz kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Die Seemine war nämlich aus Stoff. Und, das behauptet das Historische Museum Saar in seiner Pressemeldung dazu: Das ist gar keine Seemine, das ist ein Coronavirus. Ein Coronavirus, das eben so groß ist wie eine kleine Seemine. Wäre das Coroanvirus echt, wäre es gefährlich, und leider auch nicht zu sehen.