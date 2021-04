Neues von der Post : Neue Packstation in Püttlingen

Püttlingen In Püttlingen ist eine neue DHL-Packstation in Betrieb gegangen. Das teilte das Unternehmen mit. Die Station mit 92 Fächern befindet sich an der Total-Tankstelle, Köllertalstraße 141. „Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken“, so die Pressemitteilung.

