Gesundheitsamt Saarlouis meldet : Acht neue Corona-Fälle in drei Kommunen

Saarlouis 20 Mal wurde am Montag die britische Corona-Mutation im Kreis Saarlouis nachgewiesen.

Acht neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt im Kreis Saarlouis am Montag gemeldet: Vier in Saarlouis, drei in Wadgassen und eine in Bous. Akut infiziert sind damit 420 Menschen im Kreis. Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle steigt am Montag auf 7128.