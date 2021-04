Corona in der Südwestpfalz : Gedenken an Corona-Opfer

Wie hier nach der Amokfahrt in Trier werden die Flaggen am Rathaus am Sonntag auf halbmast gesetzt. Zum Gedenken an die Corona-Opfer. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Bisher sind vier Zweibrückerinnen und Zweibrücker an oder mit dem Virus gestorben.

Auf Anregung von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier findet am Sonntag, 18. April, ein Gedenktag für die an Corona verstorbenen Mitbürgerinnen und Mitbürger statt. Die Stadt Zweibrücken beteiligte sich an dieser Aktion. Für die vier an einer Covid-19-Infektion verstorbenen Zweibrückerinnen und Zweibrücker wurde Halbmastbeflaggung angeordnet. Im Gedenken an die Verstorbenen werden in den Fenstern des Rathauses mit Blick zum Herzogplatz an den vier Frontfenstern Kerzen aufgestellt sein. „Wir wollen zum einen für die Hinterbliebenen ein Zeichen des Zusammenhaltes setzen, gleichzeitig aber auch zeigen, dass Covid-19 ein tödliches Virus ist, dass nur durch gemeinsames Handeln aller zu besiegen ist“, erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. „Es ist jetzt nicht die Zeit des Querdenkens, des Ausscherens und Protests ohne Maske und Verstand. Es ist jetzt mehr denn je die Zeit durchzuhalten und nochmal Kraftreserven freizusetzen, um dieser Pandemie entschlossen entgegenzutreten“, so Wosnitza weiter.