Kostenpflichtiger Inhalt: Gottesdienste : Termine der Frauenkirche

Püttlingen Die Frauenkirche im Dekanat Völklingen mit Sitz in Püttlingen gibt folgende Mai-Termine bekannt: dienstags in ungeraden Kalenderwochen, 18 Uhr, „Himmelsleiter“, ein meditatives Abendgebet; am letzten Sonntag im Monat, 18 Uhr, Wortgottesdienst „Den Sonntag heiligen“ – jeweils in der Püttlinger Begegnungskirche, Kirchstraße 11; Sonntag, 2. Mai, 17 Uhr, Maiandacht an der Püttlinger Marienkapelle (bei schlechterm Wetter in der Liebfrauenkirche).