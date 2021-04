Flaggen Landkreis St. Wendel wehen auf Halbmast : Als Zeichen des Gedenkens an die Corona-Toten

Flaggen auf Halbmast vor dem St. Wendeler Landratsamt (das gerade renoviert wird). Foto: Lukas Kowol

St Wendel Mehr als 79 000 Menschen sind in Deutschland seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben. Am Sonntag wird ihrer gedacht.