Glückwünsche nach Tel Aviv : Geburtstagsgrüße an den Ehrenbürger Zvi Avni (95)

Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft im Jahr 2012: der israselische Komponist und gebürtige Saarbrücker Tzvi Avni mit der damaligen Oberbürgermeisterin Charlotte Britz. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken Ein großer Musiker, der in Saarbrücken zur Welt kam und mit seinen Eltern vor den Nazis fliehen musste, feiert am Freitag, 2. September, seinen 95. Geburtstag in Israel: Tzvi Avni.