OB Conradt besucht Wochenmarkt in Dudweiler : Saarbrücken will für seine Wochenmärkte werben

Oberbürgermeister Uwe Conradt (rechts) besuchte am Freitag den Wochenmarkt in Dudweiler – und kaufte unter anderem bei Gemüsehändler Clemens Welsch ein. Die Stadt will künftig gezielter Werbung für die Wochenmärkte in der Landeshauptstadt machen. Foto: BeckerBredel

Dudweiler Nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen Teuerung fürchten Händler und Besucher des Wochenmarktes in Dudweiler das Aussterben dieser Veranstaltung. Oberbürgermeister Conradt kündigte bei einem Besuch auf dem Wochenmarkt an, künftig gezielter für die Märkte in Saarbrücken zu werben. Denn es gebe gute Gründe für einen Besuch.

Wer auf der Suche nach Kleidung, Accessoires, Blumen, Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch ist, kann diese Sachen jeden Dienstag und Freitag auf dem Wochenmarkt in Dudweiler auf dem Dudoplatz finden. Um sich den Markt anzuschauen und die Sorgen der Besucher und Standbetreiber zu hören, besuchte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Freitag den Markt. „Der Wochenmarkt in Dudweiler ist einer der besucherstärksten in Saarbrücken. Insgesamt gibt es neun Märkte, von denen aber auch manche nicht so gut besucht sind“, erklärt der Oberbürgermeister. Er selbst geht gerne auf den Wochenmarkt: „Ich habe oft nicht die Zeit, aber gerade jetzt im Sommer will ich doch ab und zu dort einkaufen. Es gibt frische und regionale Produkte, und auch Handwerksarbeiten werden geboten. Außerdem kommt man mit den Händlern ins Gespräch. Die Atmosphäre ist viel persönlicher als bei einem Discounter.“

Conradt will die Wochenmärkte in Saarbrücken erhalten und die Werbemaßnahmen der Stadt für die Märkte intensivieren. „Wir wollen auf der Internetseite der Stadt Saarbrücken jetzt auch einführen, dass man sehen kann, was es auf den Märkten so zu kaufen gibt, denn es gibt da große Unterschiede“, so Conradt. Die unterschiedlichen Angebote sollen auf der Webseite der Stadt genau erklärt werden. Und erklärt der Oberbürgermeister sogar, dass man auf dem Markt auch feilschen könne: „Man kann bei vielen Sachen einen guten Preis mit den Händlern ausmachen. Außerdem gibt es weniger Abfall, denn man kann die Mengen genau festlegen und nur so viel kaufen, wie man braucht“, beschreibt der Oberbürgermeister das aus seiner Sicht ganz besondere Einkaufserlebnis.

Clemens Welsch verkauft schon seit Jahren auf Wochenmärkten sein Gemüse: „Ich merke, dass weniger Leute kommen. Wegen der hohen Preisen achten die Leute auch darauf, nicht zu viel einzukaufen. Besonders unter der Woche ist es schwierig, meine ganze Ware zu verkaufen, denn die meisten Leute sind auf der Arbeit.“ Er versuche trotz Inflation die Preise konstant zu halten. „Viele wälzen die Preise auf ihre Kundschaft ab. Natürlich schaffe ich es auch nicht bei allen Produkten, die Preise zu halten, aber ich gebe mir Mühe, dass es im Rahmen bleibt“, so der Standbetreiber. Über die Jahre habe sich das Kaufverhalten der Menschen geändert. „Früher wurde mehr Wirsing und Kappes gekauft. Heute gibt es eher Tomaten, Gurken und Salat. Die Kundschaft, die mit Wirsing kocht, stirbt aus“, sagt Welsch. Um die Zukunft der Wochenmärkte sorgt sich der Betreiber sehr: „Die jüngere Generation will weder auf dem Wochenmarkt einkaufen noch die Stände betreiben. Ich denke, der Wochenmarkt geht kaputt.“

Auch Carsten Ludigs sorgt sich um die Zukunft der Wochenmärkte. Ludigs verkauft auf verschiedenen Märkten Fisch: „Zur Coronazeit waren mehr Leute als sonst auf den Wochenmärkten unterwegs, denn es war an der frischen Luft und die Ansteckungsgefahr war nicht so hoch. Mittlerweile ist aber wieder so viel los wie vor der Pandemie.“ Die ältere Kundschaft bleibe weiterhin treu, doch gerade junge Leute besuchen die Märkte nicht so oft. „Das ist auch verständlich, denn die haben die Zeit gar nicht. Besonders samstags sieht man schon einige junge Familien mit Kinderwagen über die Märkte schlendern, aber unter der Woche eher nicht“, so Ludigs.

Besonders vor den Monaten Januar und Februar hat Ludigs Angst: „Das sind sowieso sehr schwache Monate und bei den Preisen werden die Leuten erschrecken, wenn die Rechnungen kommen.“ Zu den beliebtesten Produkten gehöre bei ihm Lachs, Kabeljau, Forelle und Seelachs. „Das hat sich auch seit Jahren nicht verändert. Die Produkte sind schon immer sehr beliebt, und in Dudweiler geht auch der Backfisch sehr gut“, sagt Ludigs. Er musste eine Preissteigerung von 10 bis 15 Prozent für viele Produkte durchführen: „Ich brauche viel Öl und Wasser. Öl ist im Moment doppelt so teuer. Ich muss bei den Verkäufen auch noch Gewinn machen.“

Birgit Beyer sieht die Zukunft der Wochenmärkte auch wenig optimistisch: „Ich denke, dass es Märkte höchstens noch 15 Jahre geben wird. Die Kundschaft stirbt aus und die Marktbetreiber auch.“ Beyer verkauft Blumen auf dem Wochenmarkt. „Wir brauchen viel Wasser, was im Moment sehr teuer ist, und mussten unsere Preise dadurch anpassen. Man merkt aber auch, dass viele Kunden keine Blumen mehr kaufen möchten, da man sie im Moment nicht gießen will“, sagt die Blumenhändlerin. Sie merke besonders dieses Jahr, dass weniger Menschen angezogen werden: „Früher fand ich die Atmosphäre auf Wochenmärkten schöner und die Auswahl war größer. Es war einfach schöner als jetzt.“