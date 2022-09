Weiterbildung : Ein Angebot, das nicht nur klüger macht

Saarbrücken Die Volkshochschule des Regionalverbandes hat ihr Herbst- und Winterprogramm vorgelegt. Es erweitert das Wissen, fördert die Fitness. Und kann der Karriere guttun.

Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) des Regionalverbandes liegt vor. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und VHS-Direktorin Carolin Lehberger stellten es vor. Das Herbst/Wintersemester beginnt am 26. September. Zur Eröffnung ist Kabarettist René Sydow zu Gast. Das Programmheft mit rund 2000 Bildungsangeboten liegt ab Montag, 5. September, bei der VHS am Schlossplatz und weiteren Stellen aus. Gegliedert ist es in die Bereiche Gesellschaft, Kultur und Kunst, Gesundheit und Ernährung, Sprachen sowie Beruf. Hinzu kommen viele Angebote in den zehn Außenstellen und örtlichen Volkshochschulen der umliegenden Kommunen. Mit mehr als 200 Kursen in rund 20 Sprachen wartet die VHS mit einem großen Fremdsprachenprogramm auf. Neu in diesem Semester ist Bulgarisch.