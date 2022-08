Kirmes : Gersweiler hat sein Volksfest wieder (mit Bildergalerie)

Gersweiler Nach zwei Jahren Corona-Pause ist auch das Volksfest in Gersweiler wieder zurück. Worauf die Veranstalter am Wochenende dennoch verzichtet haben.

Seit Jahrzehnten hat das Tradition: Am letzten Augustwochenende ist Kirmes in Gersweiler. Die Corona-Pandemie hat dies jäh unterbrochen. Zweimal musste der Musikzug als Veranstalter das bei Publikum und Schaustellern so beliebte Volksfest absagen. Der über die Jahre konstant hohe Zuspruch hatte viel mit dem Begleitprogramm zu tun. Musikvereine reisten an und spielten vor allem an den Festsonntagen auf. Das war auch diesmal so, nur auf den Umzug verzichtete der Musikverein. Außerdem hatten die Gastgeber für den Samstag „The Cubes“ eingeladen, die Band des ehemaligen Blackbirds-Schlagzeugers Reiner Egelhof.