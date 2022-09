Musikfestival : Little Woodstock Festival in Herrys Kulturgarten

Püttlingen/Wadern An drei Tagen spielen 15 Bands auf dem von Herry Weiland organisierten Musikfestival.

Nach zwei Jahren Pause geht das Little Woodstock Festival von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, wieder in Herrys Kulturgarten in Wadern an den Start. An drei Tagen spielen 15 Bands, organisiert vom Püttlinger Herry Weiland. Ab 17 Uhr gibt es am Freitag Livemusik, samstags ab 16 Uhr und sonntags von 12 Uhr bis 18 Uhr. Bands wie Tofu, Times&Tales, The Magic Mumble Jumble, Out of the blue und Manuel Sattler werden auftreten. Das Highlight am Samstagabend ist die Band Bröselmaschine mit Peter Bursch.