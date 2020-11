Baustelle bei Saarbrücken : Arbeiten an Weichen: Busse ersetzen die Saarbahn

Saarbrücken Die Saarbahn GmbH weist auf Arbeiten an den Weichen in Heinrichshaus hin. Deswegen ist der Abschnitt zwischen Siedlerheim und Riegelsberg Süd gesperrt von Freitag, 13. November, 20.30 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 15. November.

In dieser Zeit pendeln Ersatzbusse zwischen Siedlerheim und Riegelsberg Süd in beiden Richtungen. Die Fahrzeiten der Busse sind auf die An- und Abfahrzeiten der Saarbahn abgestimmt. Die Busse halten nicht an Heinrichshaus. Das Verkehrsunternehmen bittet Fahrgäste, auf die Hinweise in den Saarbahnen zu achten. Die Haltestellen für die Ersatzbusse Riegelsberg-Süd und Siedlerheim liegen direkt an den Saarbahn-Haltepunkten. Eine Fahrradmitnahme ist aus Platzgründen nicht möglich.