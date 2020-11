Saarbrücken : Corona-Angst lässt Blut-Reserven schrumpfen

Saarbrücken Die Vorräte in der Zentrale auf dem Winterberg schwinden seit Juni. Furcht vor Ansteckung hält offenbar viele von einer Spende ab.

(bub) Auf dem Winterberg wird das Blut knapp. Um auf den Mangel an Konserven aufmerksam zu machen, spendeten am Mittwoch fünf Ärzte des Knappschaftsklinikums Sulzbach in der Blutspendezentrale Saar-Pfalz am Winterbergklinikum selbst. „Wenn nicht bald mehr Blutspender kommen, kann es sogar dazu kommen, das Operationen abgesagt werden müssen“ sagt Dr. Alexander Patek, Ärztlicher Leiter der Blutspendezentrale Saar-Pfalz. „Normalerweise gibt es an unseren zwei Standorten Kaiserslautern und Saarbrücken insgesamt bis zu 100 Spender am Tag, doch im Moment sind es nur ungefähr 50“, fügt der Arzt hinzu.