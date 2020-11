Straftat in Heusweiler : Diebe holen sich Werkzeug für 4000 Euro vom Baumarkt

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Heusweiler Werkzeug im Wert von rund 4000 Euro verschwand am 26. Oktober um 23 Uhr vom Gelände des Globus Baumarktes in Heusweiler. Das teilte die Polizei am Mittwochabend, 4. November mit. Ein Verantwortlicher des Baumarktes – so berichtet die Polizei – hatte den Dienbstahl bei der Sichtung von Videoaufzeichnungen entdeckt.

Einer der beiden Diebe war über das etwa 5 Meter hohe Tor geklettert und trug die Beute zum Tor, wo der zweite Dieb die Beute an einem Seil über das Tor hievte. Einer der Täter trug eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze gesteppte Jacke und eine schwarze Jogginghose. Er ist auf beiden Handrücken tätowiert.