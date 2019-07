Gemeinderat Riegelsberg stimmt zu : Lebensmittelmarkt wird erweitert

Riegelsberg Der Lidl-Markt am Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg will seine Verkaufsfläche um ein gutes Drittel von 1050 Quadratmeter auf 1360 Quadratmeter erweitern. Der Riegelsberger Gemeinderat stimmte der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes jetzt einstimmig zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen