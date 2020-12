Aus dem Gemeinderat Riegelsberg : Die drei Eigenbetriebe schreiben Verluste

Alle drei Eigenbetriebe der Gemeinde Riegelsberg haben das Wirtschaftsjahr 2019 mit Verlusten abgeschlossen. Das teilte Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) in der Gemeinderatssitzung mit. Das Gemeindewasserwerk verbuchte ein Minus von 148 984 Euro.

Das waren 6466 Euro mehr Miese als im Jahr davor. Der Hallen- und Bäderbetrieb schloss mit einem Fehlbetrag von 950 058 Euro ab und lag damit um rund 23 000 Euro schlechter als 2018. Und der Abwasserbetrieb schrieb im Jahr 2019 ein Defizit von 168 726 Euro. Ein Jahr davor hatte der Abwasserbetrieb noch ein kleines Plus in Höhe von von 7842 Euro erwirtschaftet. Woraus die Verluste resultierten wurde in der Sitzung nicht gesagt.