Rauchschwaden über Püttlingen : Lieferwagen mit Wurstwaren in Flammen

Am Donnerstagnachmittag löschte die Feuerwehr in Püttlingen einen brennenden Lieferwagen, der Fleisch- und Wurswaren geladen hatte. Foto: BeckerBredel

Püttlingen Fahrzeug gerät in Püttlingen in Brand, der Fahrer kann sich in Sicherheit bringen, der Wagen brennt aus.