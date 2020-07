Feuerwehr-Einsatz : In Wellesweiler brennen Gartenhaus und Holzstapel ab

Wellesweiler Am Freitagnachmittag haben 30 Feuerwehrleute Feuer zwischen Homburger und Hirtenstraße gelöscht.

Meterhoch schlugen am späten Freitagnachmittag, 25. Juli, die Flammen aus zwei Gärten zwischen der Homburger und der Hirtenstraße empor, eine Rauchsäule stieg über Wellesweiler auf. Ein großer Holzstapel in dem einen und ein Gartenhaus in dem anderen Garten hatten Feuer gefangen und brannten lichterloh. Ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Wohnhaus konnte die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen durch ihren Einsatz abwenden und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das schreibt die Wehr in einer Pressemitteilung. Die Schadenshöhe bezifferte die Polizei Neunkirchen auf etwa 15 000 Euro. Sie schließt fahrlässige Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen laufen.