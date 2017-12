Einbruch in Püttlinger Schule: 2500 Euro Schaden

Auf technische Geräte hatten es Einbrecher abgesehen, die sich am Wochenende an der Püttlinger Körperbehindertenschule zu schaffen gemacht haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers knackten die Täter mindestens ein Fenster. Dann sackten sie ihre Beute ein und verschwanden wieder. Der Wert des Diebesgutes reicht nach ersten Schätzungen an die 2500 Euro heran. Passanten fiel Heiligabend am Nachmittag auf, dass zwei Fenster geöffnet waren. Das machte sie stutzig und ließ sie die Polizei rufen. Die Ermittler sicherten Spuren. Dennoch setzen sie zudem auf Zeugen.

Kontakt zur Polizeiinspektion Köllertal: Tel. (06806) 9100.