Vorfall in Saarbrücken : Täter schießt mit Stahlkugeln auf Autohaus-Fenster

Vorfall in Saarbrücken

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall in der Lebacher Straße in Saarbrücken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Schüsse auf ein Autohaus beschäftigen die Polizei. Für Hinweise, die zum Täter führen, ist eine Belohnung ausgesetzt.

Ein Unbekannter hat vermutlich mit einer Präzisionsschleuder in der Lebacher Straße in Saarbrücken mehrere große Glaselemente der Fassade eines Autohauses zerschossen. Die Ermittler fanden am Tatort zehn jeweils ein Zentimeter große Stahlkugeln. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Dabei wurde auch die Heckscheibe eines zum Verkauf stehenden Fahrzeuges zerstört. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.