Gestohlenes Motorrad : Verfolgungsfahrt in Saarbrücken

Saarbrücken Am heutigen Morgen (22. Oktober) um fünf Uhr fuhr ein Motorradfahrer verkehrswidrig und rücksichtslos durch die Innenstadt von Saarbrücken.

Ein Streifenwagen wurde auf den Motorradfahrer aufmerksam, als er mit zirka 100 km/h innerorts durch die Kaiserstraße in Scheidt in Richtung Stadtmitte fuhr. Die Polizisten überprüften das Kennzeichen und stellten fest, dass dies nicht auf ein Motorrad verausgabt ist und als gestohlen gemeldet wurde. Der Motorradfahrer wurde aufgefordert anzuhalten, was er jedoch ignorierte. Er flüchtete vor der Polizei, fuhr in der Mainzer Straße über drei rote Ampeln und flüchtete weiter über die Saarbahntrasse, später weiter entgegen der Einbahnstraße. Er fuhr bei Rot über die Kreuzung Mainzer Straß /Paul-Marien-Straße und weiter nach rechts in die Bismarckstraße. Dort fuhr er mit anhaltend hoher Geschwindigkeit wiederum entgegen der Einbahnstraße, über den Schillerplatz und in die Fürstenstraße, wo der verfolgende Streifenwagen den Sichtkontakt verlor. Der Fahrer konnte nicht festgenommen werden.