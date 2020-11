Moderne technik : Wenn es beim Lichtanschalten nach Schwefel riecht

Ist das Ende nah, wenn man mit Maschinen redet? Nicht unbedingt.

Als ich am Wochenende dabei war, meine, wie es in der Bedienungsanleitung stand, „Steckdose kennenzulernen“, hörte ich die Pferde der apokalyptischen Reiter schnauben. Diese Steckdose, so kam es mir vor, war ein Bote des Weltuntergangs. Ein paar Meter weiter lauerte das Auge des Sturms: Alexa. Alexa ist ein digitaler Assistent. Man kann ihr zum Beispiel sagen, dass sie Musik spielen soll, dann macht sie das. Oder man kann ihr Fragen stellen. Sie durchsucht dann in Sekundenbruchteilen das Internet nach einer Antwort. Manchmal erklärt sie so die Welt. Manchmal sagt sie einfach: „Das weiß ich nicht.“ Ich habe solche Geräte bei anderen Leuten schon gesehen. Und ihre Freude daran erlebt. Aber ich dachte immer: Das Ende ist nahe, wenn wir Menschen uns solcher Technik ausliefern.